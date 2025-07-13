Чувства и религия: Россиянам рассказали, возможен ли счастливый брак между людьми разной веры

Межконфессиональные браки — тема не только личная, но и религиозно значимая. Представители ислама и православия раскрыли, в каких случаях возможен союз с человеком другой веры, а когда он категорически запрещён. Почётный член Международной академии наук Малик хазрат Ибрагимов пояснил, что по нормам ислама мусульманке запрещено выходить замуж за представителя другой религии. Об этом сообщило издание Mk.ru.

«Духовный представитель подчеркнул, что если представитель другой веры примет ислам, такой брак становится допустимым. Однако это решение должно быть осознанным, а не формальным. Особо отмечается, что подобные союзы возможны только в обществах, живущих по нормам шариата», — говорится в материале.

Мужчинам же дозволено брать в жёны христианок и иудеек — при соблюдении ряда условий: сохранение мусульманского уклада, воспитание детей в традициях ислама и проживание в обществе, живущем по законам шариата. Браки с индуистками и буддистками запрещены. Православная точка зрения, озвученная протодиаконом Дмитрием Половниковым, также предполагает сдержанность. По его словам, различие в вере нередко приводит к конфликтам, особенно при воспитании детей. Церковь такие союзы не венчает, поскольку считает важным духовное единство супругов. При этом Половников отметил, что вера не может навязываться — она должна проявляться через личный пример и повседневные поступки.