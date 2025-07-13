Галстуки, рубашки, костюмы: Стало известно, что висит в гардеробе у Путина в Кремле

Журналист Павел Зарубин обнародовал новые видеофрагменты, отснятые в кремлёвских апартаментах российского президента Владимира Путина, которые приоткрывают завесу тайны и покажут повседневный бытом главы государства. Видеоматериалы, предназначенные для готовящегося документального проекта «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», демонстрируют гардероб лидера страны. В нём, к слову, много галстуков,которые размещены на открытых вешалках.

Гардероб Владимира Путина перестанет быть тайной за семью печатями. Видео © Telegram / Зарубин

Также на кадрах, представленных в Telegram-канале Зарубина, были замечены рубашки разных цветов, около десяти деловых костюмов. Дополнительно Зарубин показал интерьер лифта в кремлёвской квартире Путина и набор кухонной посуды, принадлежащий российскому лидеру.