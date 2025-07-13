Галстуки, рубашки, костюмы: Стало известно, что висит в гардеробе у Путина в Кремле
Журналист Зарубин показал новые кадры из гардеробной Путина
Обложка © Life.ru
Журналист Павел Зарубин обнародовал новые видеофрагменты, отснятые в кремлёвских апартаментах российского президента Владимира Путина, которые приоткрывают завесу тайны и покажут повседневный бытом главы государства. Видеоматериалы, предназначенные для готовящегося документального проекта «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», демонстрируют гардероб лидера страны. В нём, к слову, много галстуков,которые размещены на открытых вешалках.
Гардероб Владимира Путина перестанет быть тайной за семью печатями. Видео © Telegram / Зарубин
Также на кадрах, представленных в Telegram-канале Зарубина, были замечены рубашки разных цветов, около десяти деловых костюмов. Дополнительно Зарубин показал интерьер лифта в кремлёвской квартире Путина и набор кухонной посуды, принадлежащий российскому лидеру.
Ранее Life.ru писал, что у президента РФ до сих пор сохранилась одна привычка, которую заложили в него родители. Оказалось, что перед сном Владимир Путин почти автоматически выключает свет в своих кремлёвских апартаментах.