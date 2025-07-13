Туристическая полиция приступила к работе на Черноморском побережье
Волк: Туристическая полиция вышла на патрулирование в Новороссийске и Туапсе
С 1 июля специализированные подразделения начали работу в Новороссийске и Туапсе, присоединившись к коллегам из Сочи и Анапы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
В Новороссийске полицейские сосредоточили внимание на набережной Морского вокзала и Южном внутригородском районе, тогда как в Туапсе основные силы направлены на пляжные территории и места скопления туристов. Особенностью новых подразделений называют наличие сотрудников, владеющих иностранными языками, что позволяет эффективнее взаимодействовать с зарубежными гостями.
Туристическая полиция. Видео © Telegram / «Ирина Волк»
Отмечается, что расширение сети туристической полиции связано с сезонным увеличением потока отдыхающих. Аналогичные подразделения уже продемонстрировали свою эффективность в Сочи и Анапе, где зафиксировано снижение количества преступлений против туристов. Дополнительные экипажи будут работать до конца курортного сезона.
Ранее сообщалось, что аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению своей деятельности, и долгожданное открытие намечено на 18 июля. Это стало возможным благодаря решению Росавиации об отмене ограничений на выполнение авиарейсов, которые были введены в действие 10 июля 2025 года.
Обложка © Telegram / «Ирина Волк»