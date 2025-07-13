Туристическая полиция приступила к работе на Черноморском побережье

С 1 июля специализированные подразделения начали работу в Новороссийске и Туапсе, присоединившись к коллегам из Сочи и Анапы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

В Новороссийске полицейские сосредоточили внимание на набережной Морского вокзала и Южном внутригородском районе, тогда как в Туапсе основные силы направлены на пляжные территории и места скопления туристов. Особенностью новых подразделений называют наличие сотрудников, владеющих иностранными языками, что позволяет эффективнее взаимодействовать с зарубежными гостями.

Туристическая полиция. Видео © Telegram / «Ирина Волк»

Отмечается, что расширение сети туристической полиции связано с сезонным увеличением потока отдыхающих. Аналогичные подразделения уже продемонстрировали свою эффективность в Сочи и Анапе, где зафиксировано снижение количества преступлений против туристов. Дополнительные экипажи будут работать до конца курортного сезона.