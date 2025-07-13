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13 июля, 15:22

Политолог сообщил о планах украинцев «пересидеть» Трампа

Политолог Скачко: Киев надеется переждать президентство Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

По мнению политолога Владимира Скачко, в Киеве полагают, что смогут адаптироваться к периоду президентства Дональда Трампа в США. Он также добавил, что и Украина, и Брюссель надеются успешно преодолеть возможные трудности, связанные с его политикой.

Кроме того, Скачко подчеркнул, что в ближайшие годы Европа планирует усилить свои военные возможности, чтобы помочь Украине и сократить отставание от России в этой сфере.

«Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», — поделился Скачко в беседе с газетой «Взгляд».

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Ранее Владимир Зеленский сообщил, что поставки оружия из США были возобновлены. Он отметил, что Украина получила подтверждения на самом высоком уровне как от Вашингтона, так и от европейских партнёров. По его словам, сейчас ведётся работа с партнёрами над новой поставкой, увеличением производства оружия в Украине и обеспечением армии.

Анастасия Никонорова
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