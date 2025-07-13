Российские учёные провели исследования на озере Иссык-Куль с помощью подводных дронов

Российские археологи из Русского географического общества впервые применили подводные дроны для изучения затопленного поселения в озере Иссык-Куль, Киргизия. Руководитель экспедиции, Максим Меньшиков из Института археологии РАН, отметил, что использование беспилотной техники существенно упростило исследовательский процесс.

«Подводные дроны позволяют нам вести съёмку под водой, проводить разведки», — объяснил он в беседе с ТАСС.

Российские исследователи также задействуют беспилотники для подводной топографической съёмки, что существенно выгоднее, чем работа водолазов. Меньшиков добавил, что экспедиция нацелена на отработку методик для изучения памятника до его вскрытия. Это требует от всей группы специалистов разработки таких подходов, которые позволяют собрать максимум данных с объекта, не прибегая к разрушительным археологическим работам.

В числе прочих специалистов, участвующих в российской экспедиции, присутствуют исследователи-дендрохронологи, чья специализация заключается в анализе годичных колец древесины для определения хронологии событий, а также палеосейсмологи — эксперты в области землетрясений.