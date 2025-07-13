Появилось жуткое видео с моментом падения гимнаста из Эфиопии в Московском цирке

Травма воздушного гимнаста из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка произошла из-за ошибки пассировщика, который не смог вовремя подстраховать акробата при приземлении. Об этом сообщил известный дрессировщик, директор цирка Эдгард Запашный. Он также опубликовал кадры момента падения эфиопского артиста Демиесие Дагим Абеля.

Момент падения эфиопского гимнаста в цирке на Вернадского.Видео © Telegram / ZАПАШНЫЙ

По его словам, пассировщик, располагавшийся справа от мата, должен был смягчить падение своим телом, но не успел этого сделать, в результате чего гимнаст ударился головой об пол. Медицинская помощь была оказана пострадавшему незамедлительно.

«На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)», — написал Запашный.