Появилось жуткое видео с моментом падения гимнаста из Эфиопии в Московском цирке
Запашный показал видео падения гимнаста из Эфиопии в Большом Московском цирке
Травма воздушного гимнаста из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка произошла из-за ошибки пассировщика, который не смог вовремя подстраховать акробата при приземлении. Об этом сообщил известный дрессировщик, директор цирка Эдгард Запашный. Он также опубликовал кадры момента падения эфиопского артиста Демиесие Дагим Абеля.
Момент падения эфиопского гимнаста в цирке на Вернадского.Видео © Telegram / ZАПАШНЫЙ
По его словам, пассировщик, располагавшийся справа от мата, должен был смягчить падение своим телом, но не успел этого сделать, в результате чего гимнаст ударился головой об пол. Медицинская помощь была оказана пострадавшему незамедлительно.
«На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)», — написал Запашный.
Ранее сообщалось, что в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского 18-летний артист из Эфиопии Демиесие Дагим Абель получил тяжёлые травмы, рухнув с 7-метровой высоты во время репетиции. У гимнаста диагностированы черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Сейчас он находится в больнице.
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