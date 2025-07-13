В России хотят ограничить доступ к популярной у зумеров игре Roblox

В России могут ограничить доступ к популярной игре Roblox. С этой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. По её словам, поводом стало видео, распространившееся в Сети, где школьники повторяют катастрофу, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

В Roblox пользователи могут создавать собственные игровые миры, доступные для других игроков. Недавно в игре появилась возможность взорвать Чернобыльскую АЭС, что теперь и делают все школьники, чтобы посмотреть на последствия. Волынец выражает мнение, что подобные игры недопустимы, учитывая трагические последствия аварии для множества людей.

«Такие кадры можно приравнять к воспитанию в них деструктивного поведения, когда в ходе игры предлагается сделать то, что в реальности является недопустимым. Когда ребёнок находится в виртуальной реальности, то у него складывается впечатление, что это всё весело, что в этом нет ничего страшного. Хотя на самом деле такие технологии разрушительны и направлены против мира, против базовых ценностей», — передаёт слова парламентария «Абзац».

Волынец отметила, что в России активно принимаются меры по запрету тех игр, в которых пользователи тратят деньги. Такой вид развлечения вызывает зависимость, они спускают все деньги на несуществующие вещи, что лишает их финансового благополучия.