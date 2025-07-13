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13 июля, 16:38

В России хотят ограничить доступ к популярной у зумеров игре Roblox

Волынец призвала ограничить детям доступ к игре Roblox из-за опасного контента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Photo Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Photo Stock

В России могут ограничить доступ к популярной игре Roblox. С этой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. По её словам, поводом стало видео, распространившееся в Сети, где школьники повторяют катастрофу, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

В Roblox пользователи могут создавать собственные игровые миры, доступные для других игроков. Недавно в игре появилась возможность взорвать Чернобыльскую АЭС, что теперь и делают все школьники, чтобы посмотреть на последствия. Волынец выражает мнение, что подобные игры недопустимы, учитывая трагические последствия аварии для множества людей.

«Такие кадры можно приравнять к воспитанию в них деструктивного поведения, когда в ходе игры предлагается сделать то, что в реальности является недопустимым. Когда ребёнок находится в виртуальной реальности, то у него складывается впечатление, что это всё весело, что в этом нет ничего страшного. Хотя на самом деле такие технологии разрушительны и направлены против мира, против базовых ценностей», — передаёт слова парламентария «Абзац».

Волынец отметила, что в России активно принимаются меры по запрету тех игр, в которых пользователи тратят деньги. Такой вид развлечения вызывает зависимость, они спускают все деньги на несуществующие вещи, что лишает их финансового благополучия.

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Ранее стало известно, что в России могут запретить компьютерную игру Schedule I. Основанием для этого может стать возможная пропаганда наркотиков — симулятор буквально учит геймеров выращивать запрещёнку. Игра предлагает пользователям пройти путь от мелкого наркоторговца до криминального авторитета: игроки учатся выращивать марихуану, расфасовывать кокаин, сбывать наркотики и избегать ареста.

Юлия Сафиулина
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