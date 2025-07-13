Часть Ростовской области осталась без света в жару
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Аномальная жара стала причиной перебоев с электричеством в Ростовской области. В Ростове-на-Дону около часа дня произошла авария в электросети напряжением 6 кВ, что привело к отключению электроэнергии у части потребителей. Информацию предоставила компания «Донэнерго».
Это затронуло улицы Погодина, Ларина, Герасименко, Ашхабадский переулок и проспект Нагибина. После 15:00 снова произошла авария, на этот раз в сети 10 кВ, и без электричества остались жители проспекта Королева, улиц Вологодская, Каракумская и Односторонняя.
Около 17:00 также были отключения на улице Зорге, Содружества, Штахановского и Вятской из-за проблем в сети 10 кВ. В течение дня перебои с электричеством отмечались и в других городах Ростовской области, таких как Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Батайск и Пролетарск.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области бушуют пожары, горят пшеничные поля между Шахтами и Ростовом-на-Дону. Густой дым от огня сильно затрудняет движение по трассе М4, местами видимость почти нулевая. Местные жители сообщают о перекрытии дороги, но аварий избежать не удалось: на одном из участков два автомобиля столкнулись с фурой.