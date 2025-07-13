Часть Ростовской области осталась без света в жару

Аномальная жара стала причиной перебоев с электричеством в Ростовской области. В Ростове-на-Дону около часа дня произошла авария в электросети напряжением 6 кВ, что привело к отключению электроэнергии у части потребителей. Информацию предоставила компания «Донэнерго».

Это затронуло улицы Погодина, Ларина, Герасименко, Ашхабадский переулок и проспект Нагибина. После 15:00 снова произошла авария, на этот раз в сети 10 кВ, и без электричества остались жители проспекта Королева, улиц Вологодская, Каракумская и Односторонняя.

Около 17:00 также были отключения на улице Зорге, Содружества, Штахановского и Вятской из-за проблем в сети 10 кВ. В течение дня перебои с электричеством отмечались и в других городах Ростовской области, таких как Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Батайск и Пролетарск.