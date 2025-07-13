«Это так стыдно»: Актриса Ирина Муравьёва рассказала, какую свою роль ненавидела

Актриса Ирина Муравьева призналась, что ей было стыдно за свою роль в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Она рассказала, что после выхода картины испытывала сильное недовольство. Об этом сообщает «Дни.ру».

Ирина Муравьева — одна из самых известных актрис советского кино, сыгравшая в таких фильмах, как «Москва слезам не верит» и «Карнавал». Однако её роль Нади Клюевой в «Самой обаятельной и привлекательной» ей не нравилась. На тот момент она была замужем и воспитывала двоих детей, поэтому не хотела играть легкомысленных девушек.

«Было уже такое время, когда хотелось каких-то новых форм, а тут всё происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж, и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно!» — объясняла Муравьева.

Несмотря на свои сомнения, из-за нехватки работы актриса согласилась сняться в этом фильме. Но после его выхода она была недовольна своей работой и задавалась вопросом, зачем согласилась участвовать.

«Я посмотрела на это всё и поняла, что это — не то, что мне нравится. И потом, когда слышала про «Самую обаятельную и привлекательную», у меня была краска на лице — мне так было стыдно за этот фильм! Я корила себя: зачем я только согласилась?!» — делилась актриса.

Только спустя годы, наткнувшись на фильм по телевизору, Муравьёва смогла по-настоящему оценить свою работу. По её словам, просмотр доставил ей огромное удовольствие, и она поняла, что стоит относиться к жизни менее серьёзно.