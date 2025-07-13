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13 июля, 16:41

Двойные стандарты в действии: Захарова высмеяла Госдеп за лицемерие

Захарова упрекнула США в несоблюдении прав человека после увольнений в Госдепе

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с долей иронии высказалась относительно кадровых перестановок в Государственном департаменте США. Её комментарий был вызван очевидным диссонансом между практикой американских властей и их публичными обязательствами по защите прав человека.

В своей публикации в Telegram-канале дипломат отметила, что 1300 человек были уволены из Госдепа в рамках программы по сокращению государственных затрат, при этом сами экс-сотрудники утверждают о нарушении их фундаментальных прав.

«Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них равняться», — написала Захарова.

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Ранее Life.ru писал, что более 1300 сотрудников, в том числе 1107 представителей гражданской службы и 246 дипломатов, подпадают под сокращение штата, инициированное Государственным департаментом США. Предварительные уведомления об этом уже были направлены всем лицам, которые будут уволены.

Ольга Сливченко
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