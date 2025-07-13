Двойные стандарты в действии: Захарова высмеяла Госдеп за лицемерие

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с долей иронии высказалась относительно кадровых перестановок в Государственном департаменте США. Её комментарий был вызван очевидным диссонансом между практикой американских властей и их публичными обязательствами по защите прав человека.

В своей публикации в Telegram-канале дипломат отметила, что 1300 человек были уволены из Госдепа в рамках программы по сокращению государственных затрат, при этом сами экс-сотрудники утверждают о нарушении их фундаментальных прав.

«Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них равняться», — написала Захарова.