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13 июля, 17:35

Школьники из Москвы выиграли золото на Международной олимпиаде по химии в Дубае

Российские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады. Обложка © Telegram / Правительство России

Российские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады. Обложка © Telegram / Правительство России

Московские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады, которая проводилась в Дубае. Как сообщает пресс-служба правительства России, все четверо участников получили золотые медали.

«Каждая медаль российских школьников – большая радость и гордость страны. На недавней встрече президент Владимир Путин особо отметил успехи наших олимпиадников. Все участники сборной вновь проявили своё мастерство и получили золотые медали, набрав высокие баллы среди порядка 1 тысячи представителей 90 стран», — заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Как отмечал глава государства, России нужно добиваться превосходства в области химии, поэтому Чернышенко уверен, что победители олимпиады смогут в будущем внести свой вклад в достижение этой цели. Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил команду, подчеркнув, что ими может гордиться вся страна.

В состав команды РФ вошёл ученик школы №1589 Константин Гунько, ЦПМ Виктор Демидов, №1329 Фёдор Кузнецов и учащийся ЦПМ Владимир Елистратов. Руководил командой доцент химического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Белов.

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Ранее сообщалось, что в Москве выпускнице 11-го класса удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов по четырём предметам: профильной математике, русскому языку, физике и информатике. Она пока единственная в России, кому удавалось получить высшую оценку по всем четырём предметам.

Юлия Сафиулина
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