Школьники из Москвы выиграли золото на Международной олимпиаде по химии в Дубае

Московские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады, которая проводилась в Дубае. Как сообщает пресс-служба правительства России, все четверо участников получили золотые медали.

«Каждая медаль российских школьников – большая радость и гордость страны. На недавней встрече президент Владимир Путин особо отметил успехи наших олимпиадников. Все участники сборной вновь проявили своё мастерство и получили золотые медали, набрав высокие баллы среди порядка 1 тысячи представителей 90 стран», — заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Как отмечал глава государства, России нужно добиваться превосходства в области химии, поэтому Чернышенко уверен, что победители олимпиады смогут в будущем внести свой вклад в достижение этой цели. Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил команду, подчеркнув, что ими может гордиться вся страна.

В состав команды РФ вошёл ученик школы №1589 Константин Гунько, ЦПМ Виктор Демидов, №1329 Фёдор Кузнецов и учащийся ЦПМ Владимир Елистратов. Руководил командой доцент химического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Белов.