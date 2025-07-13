В Харькове отец пропавшего солдата ВСУ убил майора 57-й отдельной мотопехотной бригады. Однако командование пытается скрыть это, опасаясь новых нападений на офицеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По информации агентства, убитого звали Юрий Гладченко. Он был представителем службы психологической поддержки 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В его обязанности входило взаимодействие с родственниками пропавших без вести военнослужащих. На днях его обнаружили мёртвым.

Обстоятельства произошедшего остаются неясными, однако родственники украинских солдат пролили свет на ситуацию. По их словам, причиной трагедии с Гладченко стал поступок отца, доведенного до отчаяния из-за значительных потерь. Утверждается, что командование ВСУ распорядилось скрыть истинную причину, опасаясь ответной реакции со стороны других родственников.