Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 18:10

В Харькове отчаявшийся отец пропавшего без вести солдата убил майора ВСУ

ТАСС: ВСУ скрывают факт убийства майора отцом пропавшего без вести солдата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

В Харькове отец пропавшего солдата ВСУ убил майора 57-й отдельной мотопехотной бригады. Однако командование пытается скрыть это, опасаясь новых нападений на офицеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По информации агентства, убитого звали Юрий Гладченко. Он был представителем службы психологической поддержки 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В его обязанности входило взаимодействие с родственниками пропавших без вести военнослужащих. На днях его обнаружили мёртвым.

Обстоятельства произошедшего остаются неясными, однако родственники украинских солдат пролили свет на ситуацию. По их словам, причиной трагедии с Гладченко стал поступок отца, доведенного до отчаяния из-за значительных потерь. Утверждается, что командование ВСУ распорядилось скрыть истинную причину, опасаясь ответной реакции со стороны других родственников.
«Враги»: Родные погибших украинских солдат сливают данные офицеров ВСУ с призывами к мести
«Враги»: Родные погибших украинских солдат сливают данные офицеров ВСУ с призывами к мести

Ранее стало известно, что киевские власти отказываются выплачивать денежные компенсации родственникам погибших военнослужащих Украины, тела которых переданы Россией. Чиновники ссылаются на якобы отсутствие достоверных данных о смерти бойцов в зоне боевых действий.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar