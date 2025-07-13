В Харькове отчаявшийся отец пропавшего без вести солдата убил майора ВСУ
ТАСС: ВСУ скрывают факт убийства майора отцом пропавшего без вести солдата
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari
В Харькове отец пропавшего солдата ВСУ убил майора 57-й отдельной мотопехотной бригады. Однако командование пытается скрыть это, опасаясь новых нападений на офицеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По информации агентства, убитого звали Юрий Гладченко. Он был представителем службы психологической поддержки 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В его обязанности входило взаимодействие с родственниками пропавших без вести военнослужащих. На днях его обнаружили мёртвым.
Обстоятельства произошедшего остаются неясными, однако родственники украинских солдат пролили свет на ситуацию. По их словам, причиной трагедии с Гладченко стал поступок отца, доведенного до отчаяния из-за значительных потерь. Утверждается, что командование ВСУ распорядилось скрыть истинную причину, опасаясь ответной реакции со стороны других родственников.
Ранее стало известно, что киевские власти отказываются выплачивать денежные компенсации родственникам погибших военнослужащих Украины, тела которых переданы Россией. Чиновники ссылаются на якобы отсутствие достоверных данных о смерти бойцов в зоне боевых действий.