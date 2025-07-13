Немецкий оборонный гигант назвал конфликт на Украине двигателем роста компании

Немецкая компания Rheinmetall намерена увеличить объём продаж до 40-50 миллиардов евро к 2030 году, что в десять раз больше, чем в 2021 году, до начала конфликта на Украине. Глава компании Армин Паппергер заявил в интервью газете Bild, что текущая ситуация является «двигателем роста» для концерна.

«Наша цель — увеличить выручку к 2030 году до 40–50 миллиардов евро», — заявил Паппергер.

На Украине уже строится завод по производству боеприпасов, а также планируется поставка новых боевых машин пехоты Lynx, которые украинские военные тестируют вне зоны боевых действий. В будущем Lynx будут производиться и на Украине.

Rheinmetall также получает заказы от бундесвера и других стран, с общим потенциалом заказов на сумму до 70 миллиардов евро в ближайшие 12 месяцев. Паппергер сообщил о переговорах по закупке 6-7 тысяч единиц техники, включая танки Leopard 2 и БМП Puma и Boxer.

«В целом для Rheinmetall существует потенциал заказов на сумму до 70 миллиардов евро в течение следующих 12 месяцев», — подчеркнул Паппергер, говоря только о заказах из Германии.

Компания планирует построить новые сталелитейные заводы, чтобы справиться с растущими заказами. Rheinmetall стал одним из крупнейших поставщиков военной техники в Европе благодаря поставкам вооружений Украине. В первом квартале 2025 года оборот компании вырос на 46% по сравнению с прошлым годом, что превысило ожидания рынка.