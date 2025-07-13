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Регион
13 июля, 18:22

Стало известно о сдерживании контрнаступления ВСУ в Харьковской области

Ганчев: ВС РФ сдерживают украинское наступление на Волчанском направлении

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ сдерживают украинское наступление на Волчанском направлении, не допуская продвижения ВСУ к Белгородской области. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сдерживаем контрнаступление украинских вооружённых формирований, подразделений на юг», — рассказал Ганчев.

Он отметил, что с начала года как минимум 40 человек пострадали из-за ударов, нанесенных отступающими силами ВСУ по гражданским районам Харьковской области.

Стало известно, сколько сёл Харьковщины находятся под контролем российских военных
Стало известно, сколько сёл Харьковщины находятся под контролем российских военных

Тем временем Владимир Зеленский на совещании с военными анонсировал новые дальнобойные удары по России. По его словам, ВСУ будут «делать всё для переноса войны на российскую территорию».

Наталья Демьянова
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