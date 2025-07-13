Стало известно о сдерживании контрнаступления ВСУ в Харьковской области
Ганчев: ВС РФ сдерживают украинское наступление на Волчанском направлении
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Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ сдерживают украинское наступление на Волчанском направлении, не допуская продвижения ВСУ к Белгородской области. Его слова приводит ТАСС.
«Мы сдерживаем контрнаступление украинских вооружённых формирований, подразделений на юг», — рассказал Ганчев.
Он отметил, что с начала года как минимум 40 человек пострадали из-за ударов, нанесенных отступающими силами ВСУ по гражданским районам Харьковской области.
Тем временем Владимир Зеленский на совещании с военными анонсировал новые дальнобойные удары по России. По его словам, ВСУ будут «делать всё для переноса войны на российскую территорию».