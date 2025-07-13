Медведи из Межгорья попытались воссоздать знаменитую картину Шишкина

Ранее в британском графстве Девон два медведя совершили побег из парка дикой природы Wildwood Trust. Животные проникли в складское помещение, где уничтожили недельный запас мёда. Администрации парка пришлось эвакуировать посетителей в целях безопасности. Инцидент не представлял угрозы для людей, так как медведи находились на свободе непродолжительное время.