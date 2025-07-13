Медведи из Межгорья попытались воссоздать знаменитую картину Шишкина
Три бурых медведя привлекли внимание жителей города Межгорье, попытавшись воспроизвести знаменитую картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу».
Башкирские косолапые удивили креативной интерпретацией известного полотна. Видео © Life.ru
Вместо сосен башкирские медведи использовали старый грузовик, что придало сцене юмористический оттенок. Несмотря на скромное количество «актёров», зрители выразили умиление увиденным.
Ранее в британском графстве Девон два медведя совершили побег из парка дикой природы Wildwood Trust. Животные проникли в складское помещение, где уничтожили недельный запас мёда. Администрации парка пришлось эвакуировать посетителей в целях безопасности. Инцидент не представлял угрозы для людей, так как медведи находились на свободе непродолжительное время.
Обложка © Life.ru