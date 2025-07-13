Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 20:01

В ЛНР сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в жилом доме

Сотрудники МЧС в ЛНР ликвидируют возгорание в многоквартирном доме в центре Старобельска. Площадь пожара составляет около 450 квадратных метров — загорелась кровля жилого строения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео © Пресс-служба МЧС России

Распространение пламени удалось остановить до того, как оно охватило соседние постройки. С начала суток в республике зафиксировано свыше 130 очагов возгорания. Причиной массовых пожаров стали сухая погода и порывистый ветер. В тушении задействованы более 660 человек личного состава и свыше 150 машин.

На Комсомольской площади в Москве вспыхнул пожар, есть пострадавшие
На Комсомольской площади в Москве вспыхнул пожар, есть пострадавшие

А ранее в Ростовской области вспыхнули поля пшеницы между Шахтами и Ростовом-на-Дону, в результате чего видимость на участках дороги стала практически нулевой. Автомагистраль перекрыта, но это не спасло от столкновений. На одном из участков две машины врезались в фуру.

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar