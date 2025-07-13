Движение на Крымском мосту нормализовалось, он свободен для проезда

Согласно данным оперативного Telegram-канала, отслеживающего ситуацию на транспортном переходе, в настоящее время очередей из автомобилей на подходах к Крымскому мосту нет. Он свободен для проезда автотранспорта.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — следует из сообщения, которое опубликовали в 20.00 по московскому времени.

Ранее более 1,3 тысячи автомобилей скопились в очереди на Крымском мосту. Больше всего автомобилей накопилось на подступах со стороны Тамани — в очереди находились 1150 транспортных средств. Время ожидания примерно два часа. Со стороны Керчи обстановка была менее напряжённая: в заторе было около 220 машин.