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13 июля, 19:48

Движение на Крымском мосту нормализовалось, он свободен для проезда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Согласно данным оперативного Telegram-канала, отслеживающего ситуацию на транспортном переходе, в настоящее время очередей из автомобилей на подходах к Крымскому мосту нет. Он свободен для проезда автотранспорта.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — следует из сообщения, которое опубликовали в 20.00 по московскому времени.

На Крымском мосту образовалась очередь из более чем 900 автомобилей
На Крымском мосту образовалась очередь из более чем 900 автомобилей

Ранее более 1,3 тысячи автомобилей скопились в очереди на Крымском мосту. Больше всего автомобилей накопилось на подступах со стороны Тамани — в очереди находились 1150 транспортных средств. Время ожидания примерно два часа. Со стороны Керчи обстановка была менее напряжённая: в заторе было около 220 машин.

Алена Пенчугина
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