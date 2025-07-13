Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 20:11

На реке Фонтанка в Санкт-Петербурге столкнулись два маломерных судна

Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

В воскресенье, 13 июля, на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге произошло столкновение теплоходов «Меркурий 5» и «Кронверк». Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Столкновение теплоходов. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — утончили в пресс-службе.

Необычное ограбление: Пьяные воры украли рацию с теплохода в Петербурге
Необычное ограбление: Пьяные воры украли рацию с теплохода в Петербурге

Ранее в московских Печатниках произошло возгорание прогулочного теплохода. На борту находилось 1500 литров топлива. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Экипаж теплохода эвакуировался самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar