На реке Фонтанка в Санкт-Петербурге столкнулись два маломерных судна

В воскресенье, 13 июля, на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге произошло столкновение теплоходов «Меркурий 5» и «Кронверк». Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Столкновение теплоходов. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — утончили в пресс-службе.