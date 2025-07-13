Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по Николаевскому авиаремонтному заводу «НАРП» на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пушилин рассказал о продвижении Армии России на двух направлениях в ДНР

Пушилин рассказал о продвижении Армии России на двух направлениях в ДНР

Ранее российские войска поразили центр подготовки операторов БПЛА и системы ПВО Украины. Удары были нанесены по 136 районам временной дислокации формирований Вооружённых сил Украины. В ходе операции также уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.