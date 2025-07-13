Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному предприятию на Украине
Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили Николаевский авиаремонтный завод
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Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по Николаевскому авиаремонтному заводу «НАРП» на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилетело в НАРП (николаевский авиаремонтный)», — заявил Лебедев.
Ранее российские войска поразили центр подготовки операторов БПЛА и системы ПВО Украины. Удары были нанесены по 136 районам временной дислокации формирований Вооружённых сил Украины. В ходе операции также уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.