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Регион
13 июля, 20:57

Подполье сообщило об ударе по Николаевскому авиаремонтному предприятию на Украине

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили Николаевский авиаремонтный завод

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по Николаевскому авиаремонтному заводу «НАРП» на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в НАРП (николаевский авиаремонтный)», — заявил Лебедев.

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Ранее российские войска поразили центр подготовки операторов БПЛА и системы ПВО Украины. Удары были нанесены по 136 районам временной дислокации формирований Вооружённых сил Украины. В ходе операции также уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

Алена Пенчугина
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