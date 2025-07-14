Путин сообщил, что Россия будет суверенной или её не будет вообще

Ранее Владимир Путин рассказал, почему изначально не хотел становиться главой государства, когда Борис Ельцин предложил ему этот пост 25 лет назад. Президент признался, что это предложение стало для него неожиданным, и он не чувствовал себя готовым к такой ответственности. По словам Путина, в тот момент он переживал о том, сможет ли справиться с решением важных задач, стоявших перед страной.