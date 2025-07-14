Трамп уклонился от комментариев о возможных новых санкциях против РФ

Американский лидер Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о готовящихся объявлениях по России. Президент США предпочёл не раскрывать детали возможных решений, оставив ситуацию в подвешенном состоянии.

«Мы увидим то, что увидим», — ответил республиканец на вопрос о том, стоит ли ожидать объявления о новых ограничениях в отношении Российской Федерации.