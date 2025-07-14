Трамп уклонился от комментариев о возможных новых санкциях против РФ
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Американский лидер Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о готовящихся объявлениях по России. Президент США предпочёл не раскрывать детали возможных решений, оставив ситуацию в подвешенном состоянии.
«Мы увидим то, что увидим», — ответил республиканец на вопрос о том, стоит ли ожидать объявления о новых ограничениях в отношении Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты намерены предоставить Украине дополнительные комплексы ЗРК Patriot. Трамп подчеркнул, что Киев заплатит за поставки военной техники. Кроме того, хозяин Белого дома выразил недовольство скоростью урегулирования конфликта и отметил, что слышит «красивые слова» от российского руководства.