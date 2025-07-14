В МИД Украины выразили резкое недовольство статьёй журналистки The New York Times Нанны Хайтманн, посвящённой последствиям действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило издание «Страна».

Хайтманн провела шесть дней с бойцами спецназа «Ахмат» и посетила несколько деревень, освобождённых от украинских формирований. В своей статье под заголовком «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию» она рассказала о телах местных жителей с огнестрельными ранениями и описала тяжёлые условия жизни гражданских, оказавшихся под контролем ВСУ.

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что публикация статьи в NYT была ошибкой. По его словам, материал якобы не отражает объективной картины и служит интересам российской стороны, вводя читателей в заблуждение.