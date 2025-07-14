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14 июля, 01:38

У Крымского моста скопилась очередь из 960 автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

По данным мониторингового Telegram-канала, знакомого с ситуацией на транспортном переходе, на Крымском мосту скопилось 960 автомобилей, создав коллапс движения. Отмечается, что очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра нет.

«В очереди со стороны Тамани находится 960 транспортных средств. Ожидание около трёх часов», — говорится в сообщении.

Более 1,3 тысячи автомобилей скопились в очереди на Крымском мосту
Более 1,3 тысячи автомобилей скопились в очереди на Крымском мосту

Ранее движение на Крымском мосту нормализовалось. 13 июля в 20.00 по московскому времени он был свободен для проезда автотранспорта.

Алена Пенчугина
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