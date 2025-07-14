У Крымского моста скопилась очередь из 960 автомобилей
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По данным мониторингового Telegram-канала, знакомого с ситуацией на транспортном переходе, на Крымском мосту скопилось 960 автомобилей, создав коллапс движения. Отмечается, что очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра нет.
«В очереди со стороны Тамани находится 960 транспортных средств. Ожидание около трёх часов», — говорится в сообщении.
Ранее движение на Крымском мосту нормализовалось. 13 июля в 20.00 по московскому времени он был свободен для проезда автотранспорта.