Трамп выразил надежду на завершение конфликта в Газе в течение недели
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию обстановки в секторе Газа может быть достигнуто в течение нескольких дней. Такое мнение он озвучил во время беседы с прессой на авиабазе Эндрюс.
Отвечая на вопрос о текущем положении дел в регионе, американский лидер отметил, что контакты продолжаются и выразил надежду относительно их результата. По его словам, ведутся активные обсуждения, и существует вероятность, что договорённость будет достигнута в течение недели.
Ранее стало известно, что в секторе Газа от голода погибли 67 детей с момента введения полной блокады в марте. Пресс-служба анклава также прогнозирует смерть более 650 тысяч детей в возрасте до пяти лет в ближайшие недели.