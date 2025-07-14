Водитель катера, наехавший на мужчину в Бурятии, управлял лодкой без прав

Владелец лодки, которая наехала на мужчину в Гусином озере в Бурятии, управлял транспортом без соответствующих прав. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Следователями <...> проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ. Моторная лодка изъята», — говорится в сообщении. За нарушение предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.