Водитель катера, наехавший на мужчину в Бурятии, управлял лодкой без прав
Катер виновника. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Владелец лодки, которая наехала на мужчину в Гусином озере в Бурятии, управлял транспортом без соответствующих прав. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
«Следователями <...> проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ. Моторная лодка изъята», — говорится в сообщении. За нарушение предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
Напомним, ранее мужчина в Бурятии получил тяжёлые рваные раны лица и плеча после того, как по нему прошёлся винт катера. Отдыхающий вынырнул из воды, когда судно наехало на него. 38-летнего жителя региона доставили в местную больницу.