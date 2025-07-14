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14 июля, 02:39

Водитель катера, наехавший на мужчину в Бурятии, управлял лодкой без прав

Катер виновника. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Катер виновника. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Владелец лодки, которая наехала на мужчину в Гусином озере в Бурятии, управлял транспортом без соответствующих прав. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Следователями <...> проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ. Моторная лодка изъята», — говорится в сообщении. За нарушение предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

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Напомним, ранее мужчина в Бурятии получил тяжёлые рваные раны лица и плеча после того, как по нему прошёлся винт катера. Отдыхающий вынырнул из воды, когда судно наехало на него. 38-летнего жителя региона доставили в местную больницу.

Тимур Хингеев
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