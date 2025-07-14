Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1250 машин

1250 автомобилей стоят в очереди на Крымском мосту. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — уточняет телеграм-канал.