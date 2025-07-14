Южнокорейские рыбаки поймали тунца на $1,9 млн, но были вынуждены выпустить его обратно в море
SCMP: В Южной Корее рыбаки вернули в море 1300 особей голубого тунца на $1,9 млн
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Южнокорейские рыбаки выпустили в море более 1300 особей тихоокеанского голубого тунца. Рыба случайно попала в сети при ловле скумбрии и кальмаров. Об этом рассказывает South China Morning Post, ссылаясь на местные власти.
Рыбаки вернули в море особей голубого тунца из-за исчерпанной квоты в районе Йондок. Улов мог обернуться уголовной ответственностью в случае продажи или транспортировки: штрафом до 20 миллионов вон (1,2 миллиона рублей) или двумя годами тюрьмы.
Пойманные рыбы весили от 100 до 150 килограммов и достигали полутора метров в длину. Общая стоимость улова оценивалась в 1,9 миллиона долларов (около 150 миллионов рублей).
Ранее в США арестовали мужчину, который с ножом напал на акулу из-за мести. 26-летний Зейн Гарретт, находившийся за штурвалом судна, заметил, что морской хищник покушается на его улов. После того, как акула практически расправилась с добычей, он принял решение проучить хвостатую, рассчитывая на то, что подобная мера предотвратит дальнейшие посягательства. Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы во Флориде предъявила Гарретту обвинение в жестоком обращении с животными.