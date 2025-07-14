На границе Колумбии и Венесуэлы совершено нападение на нефтепровод Cenit

На нефтепроводе компании Cenit в колумбийском департаменте Араука, граничащем с Венесуэлой, произошёл подрыв с использованием взрывных устройств. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Компания задействовала план экстренного реагирования и ликвидации последствий аварии (PEC) на нефтепроводе Каньо-Лимон — Ковеньяс в районе населённого пункта Агуасанта после зафиксированной потери контурной целостности в результате террористического нападения», — говорится в сообщении Cenit, являющейся дочерней структурой колумбийской нефтегазовой группы Ecopetrol.

Компания уведомила местные власти о произошедшем. В настоящее время ведутся работы по локализации последствий. Место подрыва оцеплено армейскими подразделениями, ожидается прибытие технических специалистов для начала восстановительных работ на трубопроводе. Подрыв трубопровода стал третьим нападением на объекты Cenit за неделю.