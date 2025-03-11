Украина официально признала атаку на нефтепровод «Дружба» после ярости Венгрии

Генеральный штаб украинских вооружённых сил признал, что нефтепровод «Дружба» был одной из целей атаки беспилотников. Это следует из публикации пресс-службы Генштаба ВСУ.

«Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба», — говорится в сообщении.

Уточняется, что организаторами массированной атаки БПЛА выступили спецслужбы и подразделения ВСУ.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто с негодованием заявил, что поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены 11 марта из-за атаки украинского беспилотника на измерительную станцию нефтепровода «Дружба». По его словам, Будапешт расценивает произошедшее как нападение на суверенитет Венгрии. Глава МИД предупредил Киев о последствиях.