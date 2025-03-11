Украина официально признала атаку на нефтепровод «Дружба» после ярости Венгрии
Генштаб ВСУ официально признал атаку дронов на станцию нефтепровода «Дружба»
Генеральный штаб украинских вооружённых сил признал, что нефтепровод «Дружба» был одной из целей атаки беспилотников. Это следует из публикации пресс-службы Генштаба ВСУ.
«Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба», — говорится в сообщении.
Уточняется, что организаторами массированной атаки БПЛА выступили спецслужбы и подразделения ВСУ.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто с негодованием заявил, что поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены 11 марта из-за атаки украинского беспилотника на измерительную станцию нефтепровода «Дружба». По его словам, Будапешт расценивает произошедшее как нападение на суверенитет Венгрии. Глава МИД предупредил Киев о последствиях.
Министерство обороны РФ сообщало, что 11 марта силы ПВО сбили 343 беспилотника ВСУ над десятью регионами страны. В результате атаки в Московской области погибли 3 человека. Известно о минимум 20 пострадавших, среди которых есть дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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