Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 03:51

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 1400 машин

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Очередь из автомобилей, направляющихся к Крымскому мосту со стороны Тамани, увеличилась до 1400, время ожидания составляет около четырёх часов. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находится 1,4 тысячи транспортных средств. Ожидание около четырёх часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

У Крымского моста скопилась очередь из 960 автомобилей
У Крымского моста скопилась очередь из 960 автомобилей

Ранее на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани очередь была из 1250 автомобилей. Время ожидания составляло более трёх часов. Со стороны Керчи проезда к пункту досмотра не было затруднено.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar