На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 1400 машин
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R
Очередь из автомобилей, направляющихся к Крымскому мосту со стороны Тамани, увеличилась до 1400, время ожидания составляет около четырёх часов. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
«В очереди со стороны Тамани находится 1,4 тысячи транспортных средств. Ожидание около четырёх часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.
Ранее на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани очередь была из 1250 автомобилей. Время ожидания составляло более трёх часов. Со стороны Керчи проезда к пункту досмотра не было затруднено.