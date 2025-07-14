На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 1400 машин

Очередь из автомобилей, направляющихся к Крымскому мосту со стороны Тамани, увеличилась до 1400, время ожидания составляет около четырёх часов. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находится 1,4 тысячи транспортных средств. Ожидание около четырёх часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.