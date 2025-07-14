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14 июля, 04:24

ВСУ применяют списанные британские мишени для атак на российскую территорию

Боец Адвокат: ВСУ используют британские мишени для ударов по территории России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют списанные британские корабельные мишени для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом стало известно от бойца Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат, сообщает РИА «Новости».

Военнослужащий пояснил, что во время налёта используются не только объекты, несущие боевую часть, но и ложные цели для перегрузки системы ПВО. По его словам, упомянутый объект изначально воспринимается как ложная цель, однако ВСУ его модифицируют, превращая в боевую единицу.

«Налёт идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для «забития» системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они (ВСУ. — Прим. Life.ru) его компонуют и как боевую (машину. — Прим. Life.ru). Они понимают, что ПВО у нас активная и её нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели», — отметил боец.

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Ранее украинские военные начали использовать новый способ маскировки мин «Лепесток». Мины заворачивают в ткань и полиэтиленовые пакеты, чтобы они напоминали обычный мусор. «Лепесток» предназначена для того, чтобы ранить людей, когда они на неё наступают. Украина подписала международное соглашение в 2005 году, запрещающее использование противопехотных мин, поэтому данные действия нарушают международные обязательства.

Антон Голыбин
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