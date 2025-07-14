Украинцам, не допущенным в Россию, закрывают въезд в страну на срок до 50 лет

В московском аэропорту Шереметьево гражданам Украины, которым отказано во въезде на территорию Российской Федерации по итогам прохождения контроля и проверок, устанавливают запрет на въезд в страну на период от 20 до 50 лет. Об этом свидетельствуют судебные материалы, сообщает ТАСС.

Как следует из документов, основными причинами отказа во въезде являются обнаруженные в гаджетах украинцев связи с Вооружёнными силами Украины, спецслужбами, поддержка киевского режима, а также негативное отношение к специальной военной операции (СВО) и России. После проведения необходимых проверок граждан уведомляют об отказе во въезде в РФ и отправляют обратно в страну, из которой они прибыли в Шереметьево. Затем выносится официальное решение о запрете въезда в Российскую Федерацию.

В одном из случаев гражданке Украины запретили въезд в страну на 50 лет из-за обнаруженных в её социальных сетях положительных реакций на публикации с военнослужащими ВСУ, а также контент проукраинской направленности.

«После проведения фильтрационно-проверочных мероприятий гражданка Украины через государственную границу РФ не пропущена. <…> В последующем в отношении неё было вынесено решение о неразрешении ей въезда в Российскую Федерацию сроком до 12 июля 2074 года», — говорится в документе.

В другом случае гражданину Незалежной также отказали во въезде из-за поддержки ВСУ. Кроме того, он негативно отзывался о проведении специальной военной операции, а в его телефоне были обнаружены контакты сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Украины. Ему запретили въезжать в РФ на 20 лет.