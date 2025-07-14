Критическая ситуация сложилась в украинских национальных батальонах из-за падения морального духа, значительных потерь и разочарования в западной военной помощи. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своём выступлении на YouTube, ссылаясь на анонимный источник из Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Источник, знакомый с обстановкой, назвал положение украинской армии на поле боя неутешительным, признав крупные потери и выразив разочарование западным вооружением и качеством военного инструктажа. Кроме того, источник сообщил о моральной готовности ВСУ к дальнейшему ухудшению ситуации на передовой и возможной обороне Киева.

Ранее сообщалось, что Армия России находится в шаге от взятия города Сумы. Об этом сообщило западное издание The Economist. Журналисты оценивают ситуацию на фронте как неблагоприятную для ВСУ и предполагают, что российские войска могут войти в город в ближайшее время. Кроме того, авторы считают, что внутренние разногласия и борьба за власть могут нанести Украине более серьёзный урон, чем продвижение войск ВС РФ.