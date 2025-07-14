В России будет семь коротких рабочих недель в 2026 году

В 2026 году россиян ждёт семь «неполных» рабочих недель, сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин в интервью РИА «Новости». Например, гражданам предстоят длинные новогодние каникулы продолжительностью 12 дней.

«В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель», — сказал Южалин.

Кроме того, в стране состоятся трёхдневные выходные на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также на 1 и 9 мая. В начале ноября рабочая неделя будет прервана выходным в среду — в честь Дня народного единства. Новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.