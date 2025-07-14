Российские военные затрофеили и начали изучать британский БПЛА за миллион рублей

Российские военнослужащие смогли приземлить, разминировать и захватить британский беспилотник, который летел над территорией России. Аппарат передали для изучения в Центр специального назначения «Барс-Сармат», сообщил РИА «Новости» боец Центра с позывным Адвокат.

Данная модель — это списанная с производства корабельная мишень ВМС Великобритании, которую ВСУ переоборудовали в ударный беспилотник с боевой частью около 8 килограмм. Использование заметных для российской ПВО целей позволяет обмануть систему, поскольку она воспринимает такой аппарат как ложную мишень и пропускает его дальше, в то время как это реальный боевой дрон.

Сам беспилотник оснащён реактивным двигателем, его рыночная стоимость составляет менее миллиона рублей. Крейсерская скорость — около 110 км/ч, при заходе на цель скорость может достигать 230 км/ч.

«В целом эти «крылья» уже сняты с производства. Старые со складов достаются, двигатели морально устаревшие, контроллеры морально устаревшие. Их переоборудуют, потому что сама форма крыла очень эффективна... Доустанавливаются дополнительные прошивки, которые позволяют корректировать скорость и высоту и тем самым увеличивать длину маршрута», — пояснил Адвокат.