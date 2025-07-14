Стать врачом в России стало ещё дороже: педиатр за 5,3 млн, стоматолог – за 5,9 млн

Ведущие российские медицинские университеты объявили о повышении стоимости обучения по ключевым направлениям. Согласно исследованию издания «Коммерсантъ», средний рост цен составил порядка 10–12%, однако в некоторых вузах увеличение достигло 30–35%.

Подорожание коснулось таких востребованных программ, как «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». Руководство учебных заведений объясняет это необходимостью компенсировать возросшие затраты на практические занятия, коммунальные платежи и оплату труда преподавательского состава.

Так, в Сеченовском университете шестилетний курс по стоматологии подорожал с 4,8 млн рублей до 5,9 млн (рост на 22,9%), а педиатрия — с 3,9 млн до 5,3 млн рублей, что составляет увеличение на 35%. В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова годовое обучение по лечебному делу выросло с 600 тыс. до 800 тыс. рублей (на 33%). Российский университет медицины повысил цену за курс стоматологии с 750 тыс. до 960 тыс. рублей (на 28%).