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14 июля, 07:31

Не выбрасывайте! Туристам объяснили, как спасти духи больше 100 мл из ручной клади

Юрист Мирзоев: Духи из ручной клади можно оставить в камере хранения аэропорта

Духи в ручной клади. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Духи в ручной клади. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Российские авиакомпании и аэропорты руководствуются едиными стандартами безопасности для перевозки пассажиров и багажа, установленными международным правом. Согласно этим нормам, провоз в ручной клади жидкостей объёмом более 100 мл запрещён, напомнил согражданам заместитель президента гильдии российских адвокатов Борис Мирзоев.

Он отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что даже если гражданина попросят выбросить упаковку с жидкостью, а он не согласится и решит обратиться в суд, судья будет руководствоваться законодательством, нормативно-правовыми актами и международными правилами перевозки. Тем не менее выбрасывать тару совершенно не обязательно.

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Юрист подчеркнул, что духи можно подарить, продать или сдать в багаж, что будет законно, так как в багаже допускается провоз жидкостей объёмом свыше 100 мл. Кроме того, у гражданина есть законное право оставить своё имущество в камере хранения аэропорта, что является платной услугой. Если же сотрудники авиакомпании или аэропорта требуют выбросить тару меньше 100 мл, можно обращаться в суд.

«Пассажир в данном случае по закону имеет право требовать компенсацию за причинённый ущерб, если будет доказано, что такое изъятие было неправомерным. В случаях возникновения подобных инцидентов необходимо сразу же по месту обращаться в администрацию авиакомпании за разъяснениями и фиксировать это в письменном виде», — заключил почётный адвокат России.

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Борис Эльфанд
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