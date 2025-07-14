Бывшему полковнику Захарченко угрожает опасность со стороны заключённых

Жизнь бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко находится под угрозой, поэтому его перевод в другую колонию, о чём просят родственники осуждённого, невозможен. Об этом сказано в судебных материалах.

«Угроза личной безопасности осуждённому Захарченко Д.В. в исправительном учреждении ГУ ФСИН России сохраняется, в связи с чем удовлетворить заявление о переводе... не представляется возможным», — говорится в решении суда о запрете перевода экс-офицера в другую колонию.

В заключении ФСИН сказано, что в предлагаемой исправительной колонии есть много заключённых, которые знали Захарченко или поддерживали контакты с лицами, пострадавшими от насилия с его стороны. Поэтому экс-полковника может ждать расправа, подчёркивается в документе. Ранее о переводе заключённого в другую ИК просили родственники Захарченко, чтобы чаще видеться с ним. Однако суд в Москве отказал в удовлетворении иска.