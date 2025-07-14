На ход переговоров между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Гааге положительно повлиял деловой стиль одежды главаря киевского режима. Он приехал на мероприятие Североатлантического альянса не как «сумасшедший», пишет Axios.

Встреча Трампа и Зеленского проходила 24-25 июня и оказалась наиболее успешной, по мнению американских и украинских официальных лиц. Главарь киевского режима, кстати, впервые с 2022 года появился на саммите НАТО в подобии делового костюме.