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14 июля, 07:33

Зеленский избавился от одежды «сумасшедшего» ради встречи с Трампом на саммите НАТО

Axios: Зеленский пришёл на встречу с Трампом, одетый не как сумасшедший

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

На ход переговоров между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Гааге положительно повлиял деловой стиль одежды главаря киевского режима. Он приехал на мероприятие Североатлантического альянса не как «сумасшедший», пишет Axios.

Встреча Трампа и Зеленского проходила 24-25 июня и оказалась наиболее успешной, по мнению американских и украинских официальных лиц. Главарь киевского режима, кстати, впервые с 2022 года появился на саммите НАТО в подобии делового костюме.

«Зеленский пришёл как обычный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», — сказал американский чиновник.

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Напомним, что встреча Трампа и Зеленского состоялась на саммите НАТО в Гааге. При этом участие главаря киевского режима в рабочих сессиях саммита не было запланировано. Такое решение приняли из-за неготовности ряда стран-членов НАТО, включая США, Турцию, Словакию и Венгрию, к непосредственному обсуждению вопросов в рамках формата альянса.

Наталья Афонина
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