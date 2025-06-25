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25 июня, 16:45

Украинский дизайнер раскрыл правду о костюме Зеленского на саммите НАТО

Дизайнер Анисимов: На саммите на Зеленском был не пиджак, а форменная куртка

Обложка © ТАСС / AP / Claudia Greco

Обложка © ТАСС / AP / Claudia Greco

Укратинский дизайнер Виктор Анисимов рассказал о деталях одежды Владимира Зеленского на саммите НАТО. Вместо привычного делового костюма, экс-комик выбрал форменную куртку, сшитую из льна и вискозы, сообщает New Voice.

Для главы киевского режима была разработана целая капсульная коллекция, включающая классические рубашки, гольфы, футболки, френчи и куртки, все в черном цвете. Специальная куртка имеет вид пиджака с пиджачным воротником, округлыми полочками и складными накладными карманами, что создаёт уникальный стиль, отсылающий к эстетике милитари, но с элементами гражданского стиля.

Анисимов обратил внимание на выбор Зеленским чёрной обуви, указав, что это является отсылкой к военной тематике. По словам дизайнера, при разработке гардероба для экс-комика стояла задача сохранить элементы военной формы, адаптировав их к современному стилю.
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Напомним, что впервые подобие костюма Владимир Зеленский надел на встречу с королём Великобритании Карлом III в Виндзорском замке. Затем его внешний вид привлёк внимание на саммите НАТО. Венгерский аналитик Золтан Кошкович предположил, что в следующий раз экс-комик появится в костюме уже в зале суда.

Полина Никифорова
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