Укратинский дизайнер Виктор Анисимов рассказал о деталях одежды Владимира Зеленского на саммите НАТО. Вместо привычного делового костюма, экс-комик выбрал форменную куртку, сшитую из льна и вискозы, сообщает New Voice.

Для главы киевского режима была разработана целая капсульная коллекция, включающая классические рубашки, гольфы, футболки, френчи и куртки, все в черном цвете. Специальная куртка имеет вид пиджака с пиджачным воротником, округлыми полочками и складными накладными карманами, что создаёт уникальный стиль, отсылающий к эстетике милитари, но с элементами гражданского стиля.