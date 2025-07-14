На Запорожской АЭС раскрыли последствия атаки ВСУ по тренажёрному центру

В результате атаки ВСУ по тренажёрному центру Запорожской АЭС персонал не пострадал. Об этом заявил директор электростанции Юрий Черничук. По его словам, специалисты устанавливают размер ущерба, причинённого украинскими беспилотниками.

«В результате атаки персонал станции не пострадал. Размер повреждений и ущерба специалистами оценивается», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».

Директор ЗАЭС также отметил, что в результате ударов дронов ВСУ не было зафиксировано нарушения радиационного фона. На данный момент персонал работает в штатном режиме. Критических разрушений на станции нет.