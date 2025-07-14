На Запорожской АЭС раскрыли последствия атаки ВСУ по тренажёрному центру
Директор ЗАЭС Черничук: В результате атаки ВСУ персонал станции не пострадал
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В результате атаки ВСУ по тренажёрному центру Запорожской АЭС персонал не пострадал. Об этом заявил директор электростанции Юрий Черничук. По его словам, специалисты устанавливают размер ущерба, причинённого украинскими беспилотниками.
«В результате атаки персонал станции не пострадал. Размер повреждений и ущерба специалистами оценивается», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».
Директор ЗАЭС также отметил, что в результате ударов дронов ВСУ не было зафиксировано нарушения радиационного фона. На данный момент персонал работает в штатном режиме. Критических разрушений на станции нет.
Напомним, ранее ВСУ атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС с помощью трёх БПЛА. Удар был нанесён на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции. В результате атаки возгорания не произошло, уточнили на ЗАЭС.