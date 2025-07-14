Залужный оценил шансы Украины продержаться в войне на истощение

У ВСУ недостаточно ресурсов для победы в затяжном конфликте с Россией. Об этом заявил в своём видео на YouTube украинский посол в Лондоне Валерий Залужный.

«Невозможность обеспечить себя всем спектром оборонительных возможностей в отсутствие высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», — сказал он.

По словам Залужного, в текущей ситуации основным фактором, удерживающим позиции ВСУ, является личный состав, однако восполнение потерь в живой силе происходит крайне медленно.