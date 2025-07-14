Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 08:01

Залужный оценил шансы Украины продержаться в войне на истощение

Залужный: У Киева нет возможностей оказывать сопротивление в войне на истощение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

У ВСУ недостаточно ресурсов для победы в затяжном конфликте с Россией. Об этом заявил в своём видео на YouTube украинский посол в Лондоне Валерий Залужный.

«Невозможность обеспечить себя всем спектром оборонительных возможностей в отсутствие высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», — сказал он.

По словам Залужного, в текущей ситуации основным фактором, удерживающим позиции ВСУ, является личный состав, однако восполнение потерь в живой силе происходит крайне медленно.

Новости СВО. Освобождена Николаевка, ВС РФ продвинулись в Харьковской и Сумской областях, Трамп нашёл для Украины около 9 млрд, 14 июля
Новости СВО. Освобождена Николаевка, ВС РФ продвинулись в Харьковской и Сумской областях, Трамп нашёл для Украины около 9 млрд, 14 июля

Ранее в США заявили, что специальная военная операция неуклонно приближается к своему завершению. При этом итог конкретно для Украины будет достаточно мрачным. Аналитики утверждают, что запад едва ли намерен выполнять какие-то из своих обещаний поддерживать Украину на её пути в НАТО и ЕС.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Валерий Залужный
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar