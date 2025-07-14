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14 июля, 08:16

Комитет ГД рекомендовал к принятию законопроект о гражданских жёнах бойцов СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о защите прав гражданских жён участников СВО, документ рекомендован к принятию в первом чтении. Инициатива предполагает, что в случае гибели военнослужащего, гражданские супруги смогут получить социальную поддержку, как если бы брак был зарегистрирован.

При этом признать статус женщины, проживавшей с военнослужащим СВО, может только суд. Если решение будет принято в пользу женщины, она сможет стать наследницей гражданского мужа.
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Как уже писал Life.ru, российские власти планируют расширить права гражданских жён участников СВО. Законопроект, находящийся на рассмотрении, обеспечит им доступ ко всем льготам, предусмотренным для законных супруг. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркнул, что в случае гибели участника СВО, гражданские жёны смогут претендовать на выплаты в качестве наследников первой очереди.

Татьяна Миссуми
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