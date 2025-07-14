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14 июля, 08:35

Двое мужчин попали в реанимацию после перестрелки у рынка в Ингушетии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

В Ингушетии полиция расследует инцидент, в результате которого двое жителей Назрани получили огнестрельные ранения. Министр внутренних дел региона Михаил Коробкин лично контролирует ход проверки, сообщает пресс-служба МВД республики.

«13 июля 2025 года в 21.30 в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району из ИРКБ поступило телефонное сообщение о том, что в приёмное отделение с огнестрельными ранениями доставлены двое 42-летних жителей Назрани», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл возле рынка «Магас» в окрестностях села Экажево. В ходе конфликта, начавшегося со словесной перепалки и переросшего в драку, мужчины произвели выстрелы друг в друга из неустановленного оружия. На данный момент оба пострадавших с множественными огнестрельными ранениями находятся в реанимации.

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Ранее сообщалось, что в Ленинградской области пьяный 22-летний молодой человек начал стрелять по играющим во дворе детям. В качестве оружия он использовал страйкбольное ружьё. Парню не понравился шум с улицы и детские крики. Никто из малышей не пострадал, дети отделались лишь сильным испугом.

Наталья Афонина
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