Двое мужчин попали в реанимацию после перестрелки у рынка в Ингушетии

В Ингушетии полиция расследует инцидент, в результате которого двое жителей Назрани получили огнестрельные ранения. Министр внутренних дел региона Михаил Коробкин лично контролирует ход проверки, сообщает пресс-служба МВД республики.

«13 июля 2025 года в 21.30 в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району из ИРКБ поступило телефонное сообщение о том, что в приёмное отделение с огнестрельными ранениями доставлены двое 42-летних жителей Назрани», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл возле рынка «Магас» в окрестностях села Экажево. В ходе конфликта, начавшегося со словесной перепалки и переросшего в драку, мужчины произвели выстрелы друг в друга из неустановленного оружия. На данный момент оба пострадавших с множественными огнестрельными ранениями находятся в реанимации.