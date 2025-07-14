Устройство для чистки зубов взорвалось во рту у россиянина на приёме стоматолога

В одной из российских стоматологических клиник произошёл неожиданный инцидент — во время чистки зубов с использованием аппарата AirFlow случился взрыв.

Взрыв устройства. Видео © Telegram / Голос Дагестана

Многие СМИ пишут, что инцидент случился в Дагестане, однако стоматолог, проводивший процедуру, в беседе с РЕН ТВ опроверг эту информацию. Врач, как и его пациент, являются уроженцами республики, потому и появились предположения о местонахождении клиники.

По словам доктора, взрыв произошёл, когда устройство забилось порошком. Ассистент этот момент проглядел, а внутри накопилось давление, из-за которого прибор подорвался. К счастью, ни пациент, ни сотрудники клиники не получили травм — все отделались лишь испугом. По информации СМИ, жалобы или заявления в правоохранительные органы по данному случаю не поступали. Точный адрес клиники не разглашается.