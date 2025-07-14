Более 1,9 тысячи автомобилей скопилось в пробках у Крымского моста

Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, по данным на 11:00 утра составило более 1900 машин с обеих стороны. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

Более 1900 машин скопилось у Крымского моста. Видео © Telegram / ЧП / Крым

«В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 630 транспортных средств», — говорится в сообщении.

На данный момент с одной стороны ожидание составляет более трёх часов, а с другой — более двух часов.