ФСИН опровергла угрозы безопасности экс-полковнику МВД Захарченко

ФСИН России опровергла сообщения об угрозах жизни бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осуждённому за получение взяток на сумму 1,4 млрд рублей. В ведомстве утверждают, что распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности.

По словам представителей ФСИН, безопасность Захарченко полностью обеспечивается в соответствии со статьёй 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, которая гарантирует осуждённым право на обращение с заявлением об обеспечении личной безопасности.