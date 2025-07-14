ФСИН опровергла угрозы безопасности экс-полковнику МВД Захарченко
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ФСИН России опровергла сообщения об угрозах жизни бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осуждённому за получение взяток на сумму 1,4 млрд рублей. В ведомстве утверждают, что распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности.
По словам представителей ФСИН, безопасность Захарченко полностью обеспечивается в соответствии со статьёй 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, которая гарантирует осуждённым право на обращение с заявлением об обеспечении личной безопасности.
В службе исполнения наказаний подчеркнули, что условия содержания бывшего полковника соответствуют требованиям законодательства, а его права и законные интересы не нарушаются. Также в ФСИН опровергли информацию о каком-либо моральном или физическом давлении на Захарченко со стороны администрации учреждения или других осуждённых.
Напомним, суд приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима за взятки. Бывший полковник около десяти дет брал деньги за покровительство организованной преступной группы. В ходе обысков у него нашли порядка 9 миллиардов рублей наличными. Захарченко отбывает срок в исправительной колонии № 5 в Мордовии.