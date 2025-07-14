Полицейские и дружинники проверили мигрантов в Ярославле
«Русская община»: В Ярославле полиция и дружинники проверили мигрантов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev
Полицейские и дружинники провели десятки потенциально нелегальных мигрантов в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».
Проверка мигрантов в Ярославле. Видео © Telegram / «Русская община Zov»
«Правоохранители провели совместный рейд с дружиной общины Ярославля – проверяли документы в одном из больших городских хостелов, где проживают гастарбайтеры», — говорится в сообщении.
Уточняется, что было выявлено несколько нарушителей. Им выписали административные протоколы.
Ранее сообщалось, что в России ужесточается надзор за поведением иностранцев. В Государственной думе ранее выступили с инициативой наказывать мигрантов за незначительные нарушения не только штрафами, но и возможной депортацией. Согласно проекту закона, внесённому в Госдуму, для иностранных граждан предлагается установить более высокие штрафы за хулиганство, использование ненормативной лексики, порчу имущества и неподчинение сотрудникам правоохранительных органов.