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14 июля, 09:21

Полицейские и дружинники проверили мигрантов в Ярославле

«Русская община»: В Ярославле полиция и дружинники проверили мигрантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Полицейские и дружинники провели десятки потенциально нелегальных мигрантов в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

Проверка мигрантов в Ярославле. Видео © Telegram / «Русская община Zov»

«Правоохранители провели совместный рейд с дружиной общины Ярославля – проверяли документы в одном из больших городских хостелов, где проживают гастарбайтеры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что было выявлено несколько нарушителей. Им выписали административные протоколы.

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Ранее сообщалось, что в России ужесточается надзор за поведением иностранцев. В Государственной думе ранее выступили с инициативой наказывать мигрантов за незначительные нарушения не только штрафами, но и возможной депортацией. Согласно проекту закона, внесённому в Госдуму, для иностранных граждан предлагается установить более высокие штрафы за хулиганство, использование ненормативной лексики, порчу имущества и неподчинение сотрудникам правоохранительных органов.

Анастасия Никонорова
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