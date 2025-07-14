Российские врачи негативно оценили передачу части обязанностей фельдшерам
РБК: 33,6% врачей оказались против передачи фельдшерам части обязанностей
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Значительная часть медицинского сообщества готова к перераспределению обязанностей, делегируя ведение документации и профилактические мероприятия среднему медицинскому персоналу, показало исследование, проведённое посредством приложения «Справочник врача».
Данная инициатива, направленная на решение проблемы дефицита врачей, получила одобрение Министерства здравоохранения и в целом была воспринята медиками положительно. Тем не менее треть опрошенных (33,6% из 1500 участников) выразили сомнения относительно передачи функций участковых врачей фельдшерам и акушерам, о чём сообщает РБК.
Около 27,6% респондентов заняли нейтральную позицию, в то время как 38,8% поддержали предложенные изменения. Подавляющее большинство врачей (80,2%) считают допустимым доверить среднему медперсоналу такие задачи, как оформление рецептов, справок и больничных листов.
Кроме того, 79,1% респондентов готовы передать обязанности по профилактике заболеваний, включая проведение диспансеризации и вакцинации. Однако лишь небольшая доля опрошенных (менее 3%) согласны с тем, чтобы фельдшеры и акушеры занимались диагностикой и лечением в соответствии с клиническими рекомендациями, а выполнение врачебных манипуляций поддержали чуть более 5% респондентов.
Напомним, в контексте кадрового дефицита в здравоохранении, особенно остро ощущаемого в отдалённых регионах, Госдума сообщила о грядущих изменениях. Начиная с 1 сентября 2025 года, в России вступит в силу новый нормативный акт Минздрава, предусматривающий возможность временного замещения участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов — фельдшерами и акушерками. Руководство медучреждений будет самостоятельно решать вопрос о передаче этих полномочий, исходя из текущей ситуации и потребностей конкретной организации. Данная мера, получившая федеральную поддержку, имеет целью в первую очередь расширение доступности первичной медицинской помощи для населения.