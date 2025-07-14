Российские врачи негативно оценили передачу части обязанностей фельдшерам

Значительная часть медицинского сообщества готова к перераспределению обязанностей, делегируя ведение документации и профилактические мероприятия среднему медицинскому персоналу, показало исследование, проведённое посредством приложения «Справочник врача».

Данная инициатива, направленная на решение проблемы дефицита врачей, получила одобрение Министерства здравоохранения и в целом была воспринята медиками положительно. Тем не менее треть опрошенных (33,6% из 1500 участников) выразили сомнения относительно передачи функций участковых врачей фельдшерам и акушерам, о чём сообщает РБК.

Около 27,6% респондентов заняли нейтральную позицию, в то время как 38,8% поддержали предложенные изменения. Подавляющее большинство врачей (80,2%) считают допустимым доверить среднему медперсоналу такие задачи, как оформление рецептов, справок и больничных листов.

Кроме того, 79,1% респондентов готовы передать обязанности по профилактике заболеваний, включая проведение диспансеризации и вакцинации. Однако лишь небольшая доля опрошенных (менее 3%) согласны с тем, чтобы фельдшеры и акушеры занимались диагностикой и лечением в соответствии с клиническими рекомендациями, а выполнение врачебных манипуляций поддержали чуть более 5% респондентов.