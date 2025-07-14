Учёные выяснили, как хлеб помогает усваивать пищу

Хлеб с глютеном безопасен для 98% людей. Глютен опасен только для 1-2% населения, у которых есть редкая непереносимость глютена пшеницы, ржи, овса и ячменя. Об этом «Постньюс» рассказала директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Она отметила, что мифы о вреде глютена могут негативно сказаться на здоровье. Безглютеновый хлеб чаще всего делают из кукурузной или рисовой муки — и первая, и вторая менее питательны, чем пшеничная или ржаная.

«Как правило, безглютеновый хлеб вырабатывают из кукурузной или рисовой муки, а они по своей пищевой ценности гораздо беднее ржаной или пшеничной. Так что эти заблуждения о вреде глютена могут навредить здоровью человека», — сказала Костюченко.

Костюченко подчеркнула, что хлеб полезен для рациона, так как помогает усваивать пищу и укрепляет иммунитет благодаря содержанию пищевых волокон.